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Метро Петербурга выпустило юбилейные жетоны к 50-летию четырех станций
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    Метро Петербурга выпустило юбилейные жетоны к 50-летию четырех станций

    11:44  17 Ноября 2017
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    Метро Петербурга выпустило юбилейные жетоны к 50-летию четырех станций

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Метро Петербурга выпустило юбилейные жетоны в честь 50-летия четырех станций «зеленой» ветки, сообщили в пресс-службе городской подземки.

    Выпуск юбилейных жетонов начнется с субботы, 18 ноября. Желающие приобрести уникальные товары получат их в блистерах «Василеостровская. 50 лет», «Гостиный двор. 50 лет», «Маяковская. 50 лет», «Площадь Александра Невского. 50 лет». 

    Кроме того, за 45 рублей можно будет приобрести такие же жетоны, но без блистеров. Для этого пассажирам подземки нужно будет подъехать именно на те станции, которым посвящена юбилейная серия.

    Метро Петербурга выпустило юбилейные жетоны к 50-летию четырех станций

    Как передает «Инфореактор», юбилейный жетоны с россыпью будут предложены жителям и гостям Петербурга на всех станциях метрополитена. Их можно будет приобрести за 390 рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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