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Такси с пассажиром проплыло по Мойке в центре Петербурга
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    Такси с пассажиром проплыло по Мойке в центре Петербурга

    10:40  17 Ноября 2017
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    Такси с пассажиром проплыло по Мойке в центре Петербурга

    Санкт-Петербург, 17 ноября. В Петербурге машина такси упала в Мойку и плавала там 20 минут, сообщили пользователи социальных сетей.

    «Проезжали мимо. Видим - такси плывет. Думали, что показалось, а нет. Ну подумали водное какое-нибудь... в машине двое человек сидят, а она спокойно плывет», — поделился рассказом случайный очевидец произошедшего.

    По его словам, водитель и пассажир авто кричали из окна, что не умеют плавать. Люди пытались помочь им, кинув трос, однако длины веревки не хватило, и машина ушла слишком далеко от берега.

    В итоге автомобиль проплыл вдоль Мойки 20 минут, пока не прибыли сотрудники МЧС. В этот момент машина уже начала тонуть.

    К счастью, в результате никто не пострадал. Водитель и пассажир такси намокли, испугались, но остались целы, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Дима Оленин
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    #дтп #петербург #авто
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