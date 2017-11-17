Такси с пассажиром проплыло по Мойке в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 17 ноября. В Петербурге машина такси упала в Мойку и плавала там 20 минут, сообщили пользователи социальных сетей.

«Проезжали мимо. Видим - такси плывет. Думали, что показалось, а нет. Ну подумали водное какое-нибудь... в машине двое человек сидят, а она спокойно плывет», — поделился рассказом случайный очевидец произошедшего.

По его словам, водитель и пассажир авто кричали из окна, что не умеют плавать. Люди пытались помочь им, кинув трос, однако длины веревки не хватило, и машина ушла слишком далеко от берега.

В итоге автомобиль проплыл вдоль Мойки 20 минут, пока не прибыли сотрудники МЧС. В этот момент машина уже начала тонуть.

К счастью, в результате никто не пострадал. Водитель и пассажир такси намокли, испугались, но остались целы, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».