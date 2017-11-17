Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти

Санкт-Петербург, 17 ноября. Автомобиль Lada «Нива» с трупом 62-летнего мужчины обнаружили правоохранительные органы в поселке Любань Ленинградской области.

Умерший был найден в «Ниве», припаркованной на улице Мельникова. Он находился на заднем сидении автомобиля, полицейские зафиксировали у мужчины кровоподтек глаза, сообщает источник ФАН.

Труп был направлен в морг. Личность погибшего установлена. Из машины правоохранительные органы изъяли документы на его имя.

Обстоятельства смерти мужчины пока не уточняются.