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Происшествия
Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти
Происшествия
Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти
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    Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти

    10:25  17 Ноября 2017
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    Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 17 ноября. Автомобиль Lada «Нива» с трупом 62-летнего мужчины обнаружили правоохранительные органы в поселке Любань Ленинградской области.

    Умерший был найден в «Ниве», припаркованной на улице Мельникова. Он находился на заднем сидении автомобиля, полицейские зафиксировали у мужчины кровоподтек глаза, сообщает источник ФАН.

    Труп был направлен в морг. Личность погибшего установлена. Из машины правоохранительные органы изъяли документы на его имя.

    Обстоятельства смерти мужчины пока не уточняются.

    Автор: Алексей Громов
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    #труп #машина #любань
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