Автомобиль с трупом избитого мужчины обнаружили в Ленобласти
Санкт-Петербург, 17 ноября. Автомобиль Lada «Нива» с трупом 62-летнего мужчины обнаружили правоохранительные органы в поселке Любань Ленинградской области.
Умерший был найден в «Ниве», припаркованной на улице Мельникова. Он находился на заднем сидении автомобиля, полицейские зафиксировали у мужчины кровоподтек глаза, сообщает источник ФАН.
Труп был направлен в морг. Личность погибшего установлена. Из машины правоохранительные органы изъяли документы на его имя.
Обстоятельства смерти мужчины пока не уточняются.
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