Житель Петербурга зарезал мужчину во время драки

Санкт-Петербург, 17 ноября. Трое мужчин устроили драку в Петербурге, в ходе которой один из участников нанес двум другим ножевые ранения и скрылся, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел 16 ноября на Московском проспекте. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп мужчины на первом этаже автомобильного паркинга. На теле были зафиксированы многочисленные колото-резаные раны. Убийца сделал не менее 15 ударов в области груди и шеи.

Еще один пострадавший в драке мужчина был госпитализирован в больницу с ножевыми ранениями.

Полиция уже установила личность подозреваемого в нападении и убийстве.