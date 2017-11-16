Власти Петербурга исключили возможность затопления метро

Санкт-Петербург, 16 ноября. Власти Петербурга опровергли появившуюся в СМИ информацию о вероятности затопления метро из-за технологических нарушений при строительстве новых станций. Об этом в четверг заявили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

По словам официального представителя ведомства, материалы, которые используют строители, отвечают всем требованиями безопасности.

Ранее СМИ сообщали о том, что Ростехнадзор якобы выявил нарушения при строительстве новых станций петербургского метрополитена. Согласно этим сведениям, на станции «Большой проспект» строители использовали дешевый бетон, а между станциями «Новокрестовская» и «Береговая» не поставили гидрозатворы, в результате чего возросла опасность затопления подземки.

Напомним, что открытие станций «Береговая» и «Новочеркасская» намечено на апрель 2018 года, а станция «Большой проспект» («Горный институт») будет открыта в 2019 году.