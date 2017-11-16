Депутаты хотят запретить петербуржцам курить на летних терассах кафе

Санкт-Петербург, 16 ноября. Депутаты Петербургского закса предложили устранить пробелы в городском антитабачном законодательстве, запретив курение на летних террасах городских кафе. Депутаты уверены, что такое нововведение облегчит жизнь не только некурящим посетителям кафе, но и жильцам окрестных домов.

Как отметил автор инициативы, депутат от «Единой России» Александр Тетердинко, в настоящее время в законодательстве имеется правовой пробел — все, что располагается за дверями заведения, уже не входит в зону ответственности хозяев кафе, в том числе и летние террасы.

«Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах», — приводит слова Тетердинко портал 78.ru.

По предложению группы депутатов, которая внесла законопроект, индивидуальных предпринимателей, которые будут позволять курить на своей территории, будут взимать штраф от 30 до 40 тысяч рублей, а с юридических лиц — от 60 до 90 тысяч рублей.