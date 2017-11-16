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Депутаты хотят запретить петербуржцам курить на летних терассах кафе
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    Депутаты хотят запретить петербуржцам курить на летних терассах кафе

    15:24  16 Ноября 2017
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    Депутаты хотят запретить петербуржцам курить на летних терассах кафе

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Депутаты Петербургского закса предложили устранить пробелы в городском антитабачном законодательстве, запретив курение на летних террасах городских кафе. Депутаты уверены, что такое нововведение облегчит жизнь не только некурящим посетителям кафе, но и жильцам окрестных домов.

    Как отметил автор инициативы, депутат от «Единой России» Александр Тетердинко, в настоящее время в законодательстве имеется правовой пробел — все, что располагается за дверями заведения, уже не входит в зону ответственности хозяев кафе, в том числе и летние террасы.

    «Мы предлагаем устранить этот правовой пробел и ввести штрафы для предпринимателей, допускающих курение в общественных зонах», — приводит слова Тетердинко портал 78.ru.

    Депутаты хотят запретить петербуржцам курить на летних терассах кафе

    По предложению группы депутатов, которая внесла законопроект, индивидуальных предпринимателей, которые будут позволять курить на своей территории, будут взимать штраф от 30 до 40 тысяч рублей, а с юридических лиц — от 60 до 90 тысяч рублей. 

    Автор: Валентин Меликов
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