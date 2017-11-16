Станцию метро «Автово» в Петербурге закрыли на проверку

Санкт-Петербург, 16 ноября. Станцию метро «Автово» в Петербурге закрыли для пассажиров.

Как сообщает петербургский метрополитен, на станции проводится проверка.

Станция была закрыта в 14.44.

Напомним, 10 ноября пассажиры Петербургского метрополитена сообщили о задымлении и запахе гари на «красной» ветке. В пресс-службе петербургской подземки заверили, что возгорания не было, а запах проник в метрополитен с поверхности через вентиляционную шахту.