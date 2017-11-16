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Общество
Главный синоптик Петербурга пообещал снежный декабрь
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    Главный синоптик Петербурга пообещал снежный декабрь

    14:21  16 Ноября 2017
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    Главный синоптик Петербурга пообещал снежный декабрь

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что город ожидает по-настоящему снежный декабрь.

    Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону сообщили, что 16 ноября в Санкт-Петербурге ожидается дождь с мокрым снегом.

    «Но как мне нравится прогноз высоты снега на начало декабря. Даже если что опять не так, то пусть будет хоть половина. Извините, кто не любит снег», — написал Колесов на своей странице в социальной сети Facebook.

    Толщина снежного покрова в первый месяц зимы может составить 18-21 см. В Ленобласти будет еще больше осадков, уверен Колесов. Так, в районе Соснова Приозерского района Ленобласти высота сугробов достигнет 33 см.

    Отметим, что первый снег в Санкт-Петербурге в этом году выпал 22 октября.

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #снег #синоптик #зима #декабрь
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