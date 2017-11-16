Голодец открыла Международный культурный форум в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Шестой Международный культурный форум начал свою работу в Северной столице. Церемония открытия проходит в Атриуме Главного штаба.

Заместитель председателя правительства России сказала вступительное слово, поприветствовав участников форума, после нее выступил глава министерства культуры Владимир Мединский.

После открытия в Атриуме начнется пленарное заседание секции «Великая книжная рЭволюция», в котором будет участвовать писатель Михаил Веллер, глава Российской академии образования Людмила Вербицкая, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин пожелал участникам форума плодотворной работы, а также отметил уникальность мероприятия.

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