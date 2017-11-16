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Путин отметил уникальную миссию Санкт-Петербургского международного культурного форума
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    Путин отметил уникальную миссию Санкт-Петербургского международного культурного форума

    10:37  16 Ноября 2017
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    Путин отметил уникальную миссию Санкт-Петербургского международного культурного форума

    Москва, 16 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов шестого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом говорится в четверг на сайте Кремля. 

    Российский лидер поприветствовал участников и организаторов мероприятия, отметив популярность форума.

    «Сегодня с уверенностью можно сказать, что ваш форум доказал свою востребованность, стал авторитетной площадкой для прямого, заинтересованного диалога по актуальным вопросам развития культурной, гуманитарной сфер», — говорится в тексте приветствия. 

    Путин отметил уникальную миссию Санкт-Петербургского международного культурного форума

    Путин также отметил важность форума, учитывая тот факт, что культура несет уникальную консолидирующую и просветительскую миссии.

    Кроме того, данный форум способствует укреплению межнационального и межкультурного сотрудничества, подчеркнул лидер РФ.

    В своем приветствии глава России пожелал участникам форума плодотворной и конструктивной работы. 

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #петербург #форум #культурный форум
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