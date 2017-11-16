Путин отметил уникальную миссию Санкт-Петербургского международного культурного форума
Москва, 16 ноября. Глава российского государства Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов шестого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Об этом говорится в четверг на сайте Кремля.
Российский лидер поприветствовал участников и организаторов мероприятия, отметив популярность форума.
«Сегодня с уверенностью можно сказать, что ваш форум доказал свою востребованность, стал авторитетной площадкой для прямого, заинтересованного диалога по актуальным вопросам развития культурной, гуманитарной сфер», — говорится в тексте приветствия.
Путин также отметил важность форума, учитывая тот факт, что культура несет уникальную консолидирующую и просветительскую миссии.
Кроме того, данный форум способствует укреплению межнационального и межкультурного сотрудничества, подчеркнул лидер РФ.
В своем приветствии глава России пожелал участникам форума плодотворной и конструктивной работы.