Трое преступников избили петербуржца в его квартире и похитили щенка лайки

Санкт-Петербург, 16 ноября. Трое преступников вломились в квартиру петербуржца, избили хозяина и похитили щенка лайки, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

Инцидент произошел накануне, 15 ноября. По словам пострадавшего, трое преступников, избив его, вломились в квартиру. Оттуда они похитили пятимесячного щенка карело-финской лайки рыжего цвета. Стоимость пропавшего питомца мужчина оценил в 40 тысяч рублей. У собаки имеется паспорт.

Ранее сообщалось о том, что мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в одной из парадных Петербурга.