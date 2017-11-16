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Трое преступников избили петербуржца в его квартире и похитили щенка лайки
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    Трое преступников избили петербуржца в его квартире и похитили щенка лайки

    10:17  16 Ноября 2017
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    Трое преступников избили петербуржца в его квартире и похитили щенка лайки

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Трое преступников вломились в квартиру петербуржца, избили хозяина и похитили щенка лайки, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах Северной столицы.

    Инцидент произошел накануне, 15 ноября. По словам пострадавшего, трое преступников, избив его, вломились в квартиру. Оттуда они похитили пятимесячного щенка карело-финской лайки рыжего цвета. Стоимость пропавшего питомца мужчина оценил в 40 тысяч рублей. У собаки имеется паспорт.

    Трое преступников избили петербуржца в его квартире и похитили щенка лайки

    Ранее сообщалось о том, что мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в одной из парадных Петербурга.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #похищение #избиение #щенок #преступники #лайка
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