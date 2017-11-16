Четверо преступников забили до смерти сторожа гаражного кооператива в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Четверо неизвестных преступников забили до смерти сторожа гаражного кооператива в поселке Понтонный в Колпинском районе Петербурга.

Как стало известно ФАН, тело мужчины было обнаружено накануне около 13.45 мск. После того, как сторожа жестоко избили, он умер на месте происшествия, уточнил источник в правоохранительных органах.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.Розыск преступников продолжается. Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ.

