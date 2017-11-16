Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в парадной Петербурга

Санкт-Петербург, 16 ноября. Мигрант изнасиловал несовершеннолетнюю девушку в одной из парадных Петербурга, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах города.

В полицию Петербурга обратилась продавец магазина. По ее словам, 14 ноября гражданин Таджикистана изнасиловал ее дочь 2002 года рождения. Женщина отметила, что инцидент произошел в парадной дома по улице Кропоткина.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала жителя района Зюзино, которого подозревают в убийстве собственного отца. По данным полиции, он изрубил его декоративным мечом.