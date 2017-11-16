Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Шаманов опроверг сообщения о привлечении частных компаний РФ к разминированию в Сирии
Общество
Стало известно, где в Петербурге с 17 ноября ограничат движение
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Стало известно, где в Петербурге с 17 ноября ограничат движение

    8:50  16 Ноября 2017  /обновлено: 9:15  16 Ноября 2017
    356

    Стало известно, где в Петербурге с 17 ноября ограничат движение

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Пресс-служба ГАТИ опубликовала информацию о новых ограничениях движения на ряде улиц Петербурга с 17 ноября.

    Так, автомобилисты будут испытывать неудобства, пытаясь проехать на участке Певческого переулка от Большой Посадской до Малой Посадской улицы. Ограничения снимут только 26 ноября.

    Кроме того, с 17 по 30 число из-за ремонта Мучного моста будет полностью закрыто автомобильное движение по набережной канала Грибоедова на участке от Банковского до Каменного моста.

    Кроме прочего, как сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург», из-за работ по прокладке канализации с 17 по 20 ноября будет ограничено движение на перекрестке шоссе Революции и Индустриального проспекта.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкт-петербург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        22006
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        243
        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        Ту-22М3 ВКС РФ нанесли групповой удар по ИГ в Сирии, совершив перелет над Ираком и Ираном

        17:33   15 Ноября 2017
        3235
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        1064