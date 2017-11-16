Стало известно, где в Петербурге с 17 ноября ограничат движение

Санкт-Петербург, 16 ноября. Пресс-служба ГАТИ опубликовала информацию о новых ограничениях движения на ряде улиц Петербурга с 17 ноября.

Так, автомобилисты будут испытывать неудобства, пытаясь проехать на участке Певческого переулка от Большой Посадской до Малой Посадской улицы. Ограничения снимут только 26 ноября.

Кроме того, с 17 по 30 число из-за ремонта Мучного моста будет полностью закрыто автомобильное движение по набережной канала Грибоедова на участке от Банковского до Каменного моста.

Кроме прочего, как сообщает «Комсомольская правда - Санкт-Петербург», из-за работ по прокладке канализации с 17 по 20 ноября будет ограничено движение на перекрестке шоссе Революции и Индустриального проспекта.