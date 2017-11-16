Навигация по рекам и каналам завершается в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Кантемировский, Гренадерский и Сампсониевский мосты Санкт-Петербурга перестанут разводить в среду.

Как рассказали в пресс-службе ГУП «Мостотрест», это связано с окончанием навигации на рукавах Невы. Отмечается, что кроме этого, навигация завершается на малых реках и каналах — Фонтанке, Мойке и других.

При этом навигация и разводка мостов на Неве и Малой Неве будут выполняться до 30 ноября.

Ранее была названа дата закрытия навигации по рекам и каналам Петербурга.