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Памятник блокадникам будет возведен на площади Мужества
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    Памятник блокадникам будет возведен на площади Мужества

    8:02  16 Ноября 2017
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    Памятник блокадникам будет возведен на площади Мужества

    Санкт-Петербург, 16 ноября. Шестиметровый памятник блокадникам будет сооружен на площади Мужества в Петербурге.

    Как передает «Фонтанка», установку памятника, стоимость которого составляет 40 миллионов рублей, согласовали в градостроительном совете города. Автор проекта — скульптор Евгений Ротанов.

    Монумент будет высотой в шесть метров, из них большая часть, более четырех метров, —  высота изваяния из бронзы, а также 1,5 метра — постамент. К слову, закладной камень на месте будущего памятника  был заложен 11 лет назад.

    Автор: Константин Терехов
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    #памятник #блокадники
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