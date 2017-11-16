Памятник блокадникам будет возведен на площади Мужества

Санкт-Петербург, 16 ноября. Шестиметровый памятник блокадникам будет сооружен на площади Мужества в Петербурге.

Как передает «Фонтанка», установку памятника, стоимость которого составляет 40 миллионов рублей, согласовали в градостроительном совете города. Автор проекта — скульптор Евгений Ротанов.

Монумент будет высотой в шесть метров, из них большая часть, более четырех метров, — высота изваяния из бронзы, а также 1,5 метра — постамент. К слову, закладной камень на месте будущего памятника был заложен 11 лет назад.