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Стадион на Крестовском подорожал еще на 300 млн рублей
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    Стадион на Крестовском подорожал еще на 300 млн рублей

    23:13  15 Ноября 2017
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    Стадион на Крестовском подорожал еще на 300 млн рублей

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Организаторам чемпионата мира по футболу 2018 года выделили еще 300 млн рублей на подготовку нового стадиона «Зенита» на Крестовском острове, сообщает телеграм-канал Mash.

    По предварительным данным, дополнительные средства необходимы для того, чтобы выкатное поле смогло функционировать как это было задумано ранее. По данным паблика, городские чиновники пожаловались вице-премьеру РФ Виталию Мутко, на то, что выкатное поле невозможно убрать из-за неправильно установленного во время Кубка конфедераций медиа-центра. 

    Стадион на Крестовском подорожал еще на 300 млн рублей

    Напомним, строительство стадиона началось еще в 2006 году. За это время его стоимость возросла с 6,9 млрд рублей до 43 млрд рублей.

    Как сообщала «Газета.ру», 8 ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #петербург #крестовский #зенитарена
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