Стадион на Крестовском подорожал еще на 300 млн рублей

Санкт-Петербург, 15 ноября. Организаторам чемпионата мира по футболу 2018 года выделили еще 300 млн рублей на подготовку нового стадиона «Зенита» на Крестовском острове, сообщает телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, дополнительные средства необходимы для того, чтобы выкатное поле смогло функционировать как это было задумано ранее. По данным паблика, городские чиновники пожаловались вице-премьеру РФ Виталию Мутко, на то, что выкатное поле невозможно убрать из-за неправильно установленного во время Кубка конфедераций медиа-центра.

Напомним, строительство стадиона началось еще в 2006 году. За это время его стоимость возросла с 6,9 млрд рублей до 43 млрд рублей.

Как сообщала «Газета.ру», 8 ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян признал вину в хищении более 50,4 млн рублей при строительстве стадиона.