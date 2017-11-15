«Подорожник» приложат к электричкам Ленобласти до конца года

Санкт-Петербург, 15 ноября. Проездным билетом «Подорожник» теперь можно будет оплатить путешествия по пригородным маршрутам Ленинградской области. Об этом 15 ноября сообщил глава Комитета по транспорту Петербурга Александр Головин, выступая на конференции «Транспортная инфраструктура Петербурга и Ленинградской области».

Чиновник отметил, что система начнет функционировать до конца текущего года, так как технически возможность использования «Подорожника» в электричках уже опробована. Таким образом пассажирам, имеющим «Подорожник», больше не придется покупать отдельный билет на поезда «Северо-Западной пригородной пассажирской компании».

Единственным не донца решенным вопросом на данный момент остается порядок перевозки льготных категорий граждан. Головин отметил, что этот технический вопрос будет решен в скором времени. По его словам, осталось только определиться, из бюджета Петербурга или Ленобласти будет субсидироваться перевозка льготников.