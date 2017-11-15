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Маршрутка с пассажирами на высокой скорости протаранила грузовик в Петербурге
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    Маршрутка с пассажирами на высокой скорости протаранила грузовик в Петербурге

    16:46  15 Ноября 2017
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    Маршрутка с пассажирами на высокой скорости протаранила грузовик в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в грузовик в Петербурге, сообщили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС РФ по городу.

    «Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного «01» в 12.43, — констатировали спасатели. — Прибывшие подразделения привлекались для оказания технической помощи и сбора информации».

    Как оказалось, маршрутка с пассажирами курсировала по направлению Всеволожск-Санкт-Петербург. В среду, 15 ноября, она на полном ходу протаранила грузовик на Ириновском проспекте.

    Маршрутка с пассажирами на высокой скорости протаранила грузовик в Петербурге

    В результате столкновения  переднюю часть маршрутки смяло. Водителя пришлось вырезать из кабины. Отмечается, что он пострадал сильнее всех.

    «Еще одна девушка тоже в скорой, у нее, похоже, сломан нос, ну разбит точно, — цитирует источники «Комсомольская правда-Санкт-Петербург». — И несколько человек с ушибами».

    Проводится доследственная проверка.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #дтп #петербург #авария #грузовик #маршрутка
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