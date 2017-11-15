Петербургская учительница уволилась из-за романа с учеником

Санкт-Петербург, 15 ноября. 24-летняя учительница английского языка одной из петербургских школ уволилась после того, как стало известно о ее романе с учеником.

Заявление об увольнении девушка написала по собственному желанию, при этом своих отношений молодые люди скрыть не пытались и размещали совместные фотографии в социальных сетях. Судя по некоторым из кадров, пара помолвлена, а девушка уже сменила фамилию в своих аккаунтах, сообщает портал 78.ru.

Мать старшеклассника об отношениях сына не знала, хотя в школе слухи о его романе с учительницей ходили давно.