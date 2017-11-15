Названа сумма инвестиций в петербургское «Сколково»

Санкт-Петербург, 15 ноября. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин озвучил сумму, которую инвестируют в филиал инновационного центра «Сколково» в Северной столице.

В своем Telegram-канале Албин написал, что сумма инвестиций в проект петербургского филиала «Сколково», который разместится на площадке «Ленполиграфмаша», где сейчас работает технопарк, составит 23 млрд рублей.

«Я двумя руками за эту инициативу. Пусть в Петербурге будет свое «Сколково», — написал Албин.

Напомним, договоренность со «Сколково» об открытии филиала уже достигнута. Однако для реализации проекта требуется внести поправки в законодательную базу. Ожидается, что это будет сделано до конца текущего года.