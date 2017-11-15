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Политика
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Названа сумма инвестиций в петербургское «Сколково»
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    Названа сумма инвестиций в петербургское «Сколково»

    12:58  15 Ноября 2017
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    Названа сумма инвестиций в петербургское «Сколково»

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин озвучил сумму, которую инвестируют в филиал инновационного центра «Сколково» в Северной столице.

    В своем Telegram-канале Албин написал, что сумма инвестиций в проект петербургского филиала «Сколково», который разместится на площадке «Ленполиграфмаша», где сейчас работает технопарк, составит 23 млрд рублей.

    «Я двумя руками за эту инициативу. Пусть в Петербурге будет свое «Сколково», — написал Албин. 

    Напомним, договоренность со «Сколково» об открытии филиала уже достигнута. Однако для реализации проекта требуется внести поправки в законодательную базу. Ожидается, что это будет сделано до конца текущего года.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #петербург #албин #сколково
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