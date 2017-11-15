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Политика
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За снегоуборочными машинами Ленобласти будет следить ГЛОНАСС
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    За снегоуборочными машинами Ленобласти будет следить ГЛОНАСС

    12:04  15 Ноября 2017
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    За снегоуборочными машинами Ленобласти будет следить ГЛОНАСС

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Качество работы снегоуборочных машин в Ленинградской области теперь будет отслеживаться в режиме реального времени с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС.

    Такое решение было принято правительством области для контроля качества дорожных работ в зимнее время, передает «Свободная пресса».

    Как рассказали в пресс-службе Администрации области, за оборудованной кнопками слежения со спутника дорожной техникой будут следить специалисты-диспетчеры. Таким образом будут контролироваться выполнение плана по очистке местных дорог и трасс, а также объем расхода противогололедного материала.

    Кроме того, нововведения позволят оптимизировать расходы, так как подрядчики будут получать оплату на основании оценки качества работ.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил сравнять эффективность GPS и ГЛОНАСС к 2020 году.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #ленобласть #дороги #глонасс #уборка
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