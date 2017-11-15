Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина посетит КНДР в пятницу
Общество
Культурный форум ограничит движение в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Культурный форум ограничит движение в Петербурге

    11:46  15 Ноября 2017
    41

    Культурный форум ограничит движение в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Движение общественного и автомобильного транспорта будет ограничено в связи с проведением в Петербурге Международного культурного форума, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

    В период с 16 по 18 ноября будет ограничено движение по набережной реки Мойки от Дворцовой площади до Невского проспекта. Схема организации дорожного движения была опубликована на сайте городского правительства, сообщается на сайте городского правительства.

    Кроме того, с 16 по 18 ноября будет запрещена парковка и остановка на участках: вдоль двух домов на набережной реки Мойки, на площади Восстания, по переулку Матвеева до улицы Декабристов, по Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы, по крайней правой полосе движения четной стороны улицы Декабристов от улицы Глинки до 32-го дома по улице Декабристов, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #форум #движение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        194
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        489
        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        В театре на Таганке назвали обстоятельства смерти Виталия Шаповалова

        5:38   15 Ноября 2017
        5971
        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        Отказ США бить по боевикам ИГ в Сирии является объективным фактом — Минобороны РФ

        19:00   14 Ноября 2017
        1928