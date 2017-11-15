Культурный форум ограничит движение в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Движение общественного и автомобильного транспорта будет ограничено в связи с проведением в Петербурге Международного культурного форума, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

В период с 16 по 18 ноября будет ограничено движение по набережной реки Мойки от Дворцовой площади до Невского проспекта. Схема организации дорожного движения была опубликована на сайте городского правительства, сообщается на сайте городского правительства.

Кроме того, с 16 по 18 ноября будет запрещена парковка и остановка на участках: вдоль двух домов на набережной реки Мойки, на площади Восстания, по переулку Матвеева до улицы Декабристов, по Инженерной улице от площади Искусств до Садовой улицы, по крайней правой полосе движения четной стороны улицы Декабристов от улицы Глинки до 32-го дома по улице Декабристов, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».