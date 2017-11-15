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Тело бизнесмена с простреленной головой найдено в квартире в Петербурге
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    Тело бизнесмена с простреленной головой найдено в квартире в Петербурге

    10:41  15 Ноября 2017
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    Тело бизнесмена с простреленной головой найдено в квартире в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Труп предпринимателя с огнестрельным ранением головы нашли в его квартире в Петербурге.

    Как стало известно ФАН, тело мужчины 1962 года рождения с простреленной головой было обнаружено в квартире дома по Дунайскому проспекту во Фрунзенском районе. Установлено, что погибший занимался бизнесом и был частным предпринимателем

    Труп направлен в морг для установления причины смерти.

    Напомним, ранее труп избитого мужчины обнаружили в реке Важинка в Ленинградской области.

    Автор: Тимур Румянцев
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