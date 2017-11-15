Тело бизнесмена с простреленной головой найдено в квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Труп предпринимателя с огнестрельным ранением головы нашли в его квартире в Петербурге.

Как стало известно ФАН, тело мужчины 1962 года рождения с простреленной головой было обнаружено в квартире дома по Дунайскому проспекту во Фрунзенском районе. Установлено, что погибший занимался бизнесом и был частным предпринимателем

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Напомним, ранее труп избитого мужчины обнаружили в реке Важинка в Ленинградской области.