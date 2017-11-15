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Суд в Петербурге вынес приговор черным риэлторам, убившим пенсионерку
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    Суд в Петербурге вынес приговор черным риэлторам, убившим пенсионерку

    10:14  15 Ноября 2017
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    Суд в Петербурге вынес приговор черным риэлторам, убившим пенсионерку

    Санкт-Петербург, 15 ноября. В суде Приморского района 14 ноября завершились слушания по делу «черных риэлторов» — 49-летнего Евгения Михайлова, уроженца Магадана и 28-летнего Антона Шестопалова из Пензы.

    По версии следствия, события развивались следующим образом. 25 августа 2015 года в двухкомнатной квартире дома №2, корпус 3 по Торжковской улице племянник потерпевшей обнаружил бездыханное тело своей тети со следами пыток. В ходе расследования убийства выяснилось, что 85-летняя пенсионерка скончалась не от травм, полученных при жизни (была сломана челюсть и скуловая кость), а от остановки сердца — женщина не смогла пережить ужаса нападения и пыток.

    Из квартиры были похищены 162 тысячи рублей, шесть сберкнижек и документы на квартиру, стоимостью 4 миллиона 500 тысяч рублей. Спустя месяц сотрудники правоохранительных органов смогли выйти на след подозреваемых, которые впоследствии были задержаны. При обыске у одного из них были обнаружены наркотики. 

    Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям — «Похищение паспорта», «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть потерпевшего» и «Незаконное приобретение, хранение, перевозка,  изготовление, переработка наркотических средств в особо крупных размерах».

    Суд приговорил Евгения Михайлова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, Антона Шестопалова — к 14 годам. Во время рассмотрения дела в суде наказание за похищение паспорта было снято, так как истек срок давности.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #черные риэлторы
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