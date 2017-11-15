Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Жильцов киевской глубинки заставляют платить за проезд в лифте
Происшествия
Водитель такси сбил подростка на велосипеде в Петербурге
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Водитель такси сбил подростка на велосипеде в Петербурге

    15:34  15 Ноября 2017
    45

    Водитель такси сбил подростка на велосипеде в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Водитель такси одной из крупных петербургских компаний сбил подростка на велосипеде в Адмиралтейском районе Петербурга. ДТП произошло во вторник.

    К счастью, подросток не получил серьезных травм. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавший рассказал, что двигался по пешеходному переходу на улице Декабристов около 14.30 и был сбит автомобилем Skoda. Медики указали в диагнозе подозрение на сотрясение головного мозга и отпустили пострадавшего 14-летнего юношу домой.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        Путин пообещал Медведчуку обсудить с главами ДНР и ЛНР план обмена пленными

        15:24   15 Ноября 2017
        144
        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        Минск назвал условие отправки миротворцев в Донбасс

        13:07   15 Ноября 2017
        1000
        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        Госдума приняла поправку о СМИ-иноагентах

        10:57   15 Ноября 2017
        362
        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        ФАН публикует список погибших при крушении самолета в Хабаровском крае

        8:49   15 Ноября 2017
        584