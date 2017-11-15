Водитель такси сбил подростка на велосипеде в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Водитель такси одной из крупных петербургских компаний сбил подростка на велосипеде в Адмиралтейском районе Петербурга. ДТП произошло во вторник.

К счастью, подросток не получил серьезных травм. Как стало известно Федеральному агентству новостей, пострадавший рассказал, что двигался по пешеходному переходу на улице Декабристов около 14.30 и был сбит автомобилем Skoda. Медики указали в диагнозе подозрение на сотрясение головного мозга и отпустили пострадавшего 14-летнего юношу домой.