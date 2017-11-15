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Трубу с кипятком прорвало на улице Демьяна Бедного в Петербурге
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    Трубу с кипятком прорвало на улице Демьяна Бедного в Петербурге

    9:43  15 Ноября 2017
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    Трубу с кипятком прорвало на улице Демьяна Бедного в Петербурге

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Жители дома по улице Демьяна Бедного сообщили о густом паре, который накрыл весь район. Инцидент произошел в ночь на среду.

    Выяснилось, что это прорвало трубу с кипятком. Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях, а затем обратились в аварийную службу.

    Пока аварийщики ехали на место происшествия местные жители внимательно наблюдали за происходящим во дворе беспределом, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

    Через час работникам ГУП «ТЭК» удалось полностью локализировать прорыв. Полностью починить трубу удастся только к вечеру 15 ноября.

    Однако местные жители не остались без горячей воды. Она поступает по резервной схеме.

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #труба #прорыв
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