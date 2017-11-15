Трубу с кипятком прорвало на улице Демьяна Бедного в Петербурге

Санкт-Петербург, 15 ноября. Жители дома по улице Демьяна Бедного сообщили о густом паре, который накрыл весь район. Инцидент произошел в ночь на среду.

Выяснилось, что это прорвало трубу с кипятком. Очевидцы рассказали о случившемся в социальных сетях, а затем обратились в аварийную службу.

Пока аварийщики ехали на место происшествия местные жители внимательно наблюдали за происходящим во дворе беспределом, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Через час работникам ГУП «ТЭК» удалось полностью локализировать прорыв. Полностью починить трубу удастся только к вечеру 15 ноября.

Однако местные жители не остались без горячей воды. Она поступает по резервной схеме.