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Мутко рассказал, когда заменят газон на стадионе «Санкт-Петербург»
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    Мутко рассказал, когда заменят газон на стадионе «Санкт-Петербург»

    9:56  15 Ноября 2017
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    Мутко рассказал, когда заменят газон на стадионе «Санкт-Петербург»

    Санкт-Петербург, 15 ноября. По словам президента Российского футбольного союза Виталия Мутко, запланированные в настоящее время мероприятия по замене газона на стадионе «Санкт-Петербург» должны быть завершены до 1 февраля следующего года. Мутко подчеркнул, что качество газона в настоящее время вполне удовлетворительное — видимо, его хотят улучшить перед играми предстоящего чемпионата мира по футболу.

    Мутко рассказал, что провел совещание по демонтажу временных сооружений медиацентра при стадионе — медиацентр был построен перед Кубком конфедераций, однако из-за него стадион лишился возможности выкатить свое поле.

    Мутко рассказал, когда заменят газон на стадионе «Санкт-Петербург»

    «Проводил по этому поводу специальное совещание, приняли дорожную карту по демонтажу медиацентра, — приводит слова Мутко «Политэксперт». — До 1 февраля мы должны подготовиться к выкатыванию поля. «Зенит» под этот график подготовит мероприятия по смене газона. Мы же не можем выкатывать поле зимой. Сейчас мы принимаем последние проектные решения».

    Напомним, игры ЧМ-2018 будут проходить на стадионе "Санкт-Петербург" 15, 19, 22, 26 июня, а также 3, 10, 14 июля.

    Мутко рассказал, когда заменят газон на стадионе «Санкт-Петербург»

    Автор: Валентин Меликов
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