Вооруженный ножом мужчина изнасиловал женщину в парке под Петербургом

Санкт-Петербург, 15 ноября. Вооруженный ножом мужчина изнасиловал женщину в парке в городе Петергоф в Петродворцовом районе Петербурга.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в полицию поступило сообщение от потерпевшей, проживающей в поселке Стрельна. По ее словам, около 18.00 возле парка «Александрия» неизвестный европейского вида мужчина около 20–25 лет напал на нее сзади с ножом и изнасиловал.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.