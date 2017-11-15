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Безработный педофил совратил трех школьников в Ленобласти
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    Безработный педофил совратил трех школьников в Ленобласти

    9:11  15 Ноября 2017
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    Безработный педофил совратил трех школьников в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 15 ноября. В Ленинградской области полиция задержала педофила, совратившего троих детей.

    Как стало известно ФАН, 27 октября в полицию обратился ученик 9 класса МБОУ «Рощинская СОШ» 2002 года рождения. По его словам, в этот же день около 21.00 в поселке Рощино Выборгского района Ленобласти у дома №27 по улице Советской неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении него и еще двух школьников 2002 и 2003 г. р. 

    В результате опергруппа задержала безработного 1977 г. р., который был изобличен в совершении указанного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время данный гражданин находится под арестом.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #ленобласть #педофил
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