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Гендиректора «дочки» «Метростроя» подозревают в неуплате 720 млн рублей налогов
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    Гендиректора «дочки» «Метростроя» подозревают в неуплате 720 млн рублей налогов

    9:09  15 Ноября 2017
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    Гендиректора «дочки» «Метростроя» подозревают в неуплате 720 млн рублей налогов

    Санкт-Петербург, 15 ноября. Вечером в понедельник сотрудниками полиции в Петербурге был задержан генеральный директор одного из дочерних предприятий компании «Метрострой». Мужчину задержали в ходе оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу о неуплате налогов, которое было возбуждено в конце сентября.

    Как удалось узнать Федеральному агентству новостей, гендиректора СМУ «Метростроя», главным направлением деятельности которого являются горнопроходческие и горнокапитальные работы, подозревают в неуплате налогов на сумму почти в 720 млн рублей. 

    Он был задержан по оперативной информации, предоставленной отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Предполагают, что факты уклонения от уплаты налогов имели место с 2011 по 2013 год.

    Гендиректора «дочки» «Метростроя» подозревают в неуплате 720 млн рублей налогов

    Автор: Валентин Меликов
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