Гендиректора «дочки» «Метростроя» подозревают в неуплате 720 млн рублей налогов

Санкт-Петербург, 15 ноября. Вечером в понедельник сотрудниками полиции в Петербурге был задержан генеральный директор одного из дочерних предприятий компании «Метрострой». Мужчину задержали в ходе оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу о неуплате налогов, которое было возбуждено в конце сентября.

Как удалось узнать Федеральному агентству новостей, гендиректора СМУ «Метростроя», главным направлением деятельности которого являются горнопроходческие и горнокапитальные работы, подозревают в неуплате налогов на сумму почти в 720 млн рублей.

Он был задержан по оперативной информации, предоставленной отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Предполагают, что факты уклонения от уплаты налогов имели место с 2011 по 2013 год.