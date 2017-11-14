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Полтавченко рассказал, чего ждут туристы от Петербурга
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    Полтавченко рассказал, чего ждут туристы от Петербурга

    23:07  14 Ноября 2017
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    Полтавченко рассказал, чего ждут туристы от Петербурга

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что знает, что хотят получить туристы, приезжающие в Петербург: позитивные впечатления, комфорт и безопасность.

    Во вторник на заседании правительства города обсуждалась госпрограмма по развитию туризма, в рамках которой на развитие данной отрасли с 2018 по 2023 годы планируется направить порядка 4,5 млрд рублей.

    По словам главы городского комитета по туризму Андрея Мушкарева, средства будут направлены на развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, диверсификацию туристского предложения, а также формирование и продвижение метабренда Петербурга.

    Губернатор программу поддержал. При этом он рассказал членам правительства, что действительно хотят туристы, приезжая в город на Неве.

    В первую очередь, по словам Полтавченко, «туристу хочется, чтобы было реально интересно, чтобы он получил позитивные впечатления». Во-вторых, «туристу хочется, чтобы ему было комфортно». Для этого, подчеркнул градоначальник, необходимо развивать в городе инфраструктуру, сообщает «КП – в Петербурге»

    «Третье — это безопасность. Чтобы спокойно отдыхать и не оглядываться на каждом повороте», — подытожил Полтавченко.

    Полтавченко рассказал, чего ждут туристы от Петербурга

    Автор: Олеся Волкова
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    #петербург #полтавченко
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