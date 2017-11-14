Полтавченко рассказал, чего ждут туристы от Петербурга

Санкт-Петербург, 14 ноября. Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что знает, что хотят получить туристы, приезжающие в Петербург: позитивные впечатления, комфорт и безопасность.

Во вторник на заседании правительства города обсуждалась госпрограмма по развитию туризма, в рамках которой на развитие данной отрасли с 2018 по 2023 годы планируется направить порядка 4,5 млрд рублей.

По словам главы городского комитета по туризму Андрея Мушкарева, средства будут направлены на развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, диверсификацию туристского предложения, а также формирование и продвижение метабренда Петербурга.

Губернатор программу поддержал. При этом он рассказал членам правительства, что действительно хотят туристы, приезжая в город на Неве.

В первую очередь, по словам Полтавченко, «туристу хочется, чтобы было реально интересно, чтобы он получил позитивные впечатления». Во-вторых, «туристу хочется, чтобы ему было комфортно». Для этого, подчеркнул градоначальник, необходимо развивать в городе инфраструктуру, сообщает «КП – в Петербурге».