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Дорожные работы завершаются на набережной Макарова в Петербурге
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    Дорожные работы завершаются на набережной Макарова в Петербурге

    18:39  14 Ноября 2017
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    Дорожные работы завершаются на набережной Макарова в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Дорожные работы завершаются на набережной Макарова в Санкт-Петербурге. На завершающей стадии необходимо будет положить верхний слой асфальтобетонного покрытия, сделать асфальтирование велодорожек и провести работы по благоустройству.

    Устройство участка набережной от Адмиральского проезда до перспективного моста в створе острова Серный находится на завершающем этапе строительства, сообщает «ПолитЭксперт».

    Строительство набережной Макарова считается одним из главных инфраструктурных объектов, реализуемых в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Набережная Макарова позволит создать непрерывное движение транспорта от аэропорта Пулково до стадиона «Санкт-Петербург Арена», а также постоянную связь между Васильевским островом и Петроградским районом. Кроме этого обновленная набережная позволит отдалить транзитные потоки с территории острова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #санкт-петербург #чм-2018 #набережная макарова
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