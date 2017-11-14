Дорожные работы завершаются на набережной Макарова в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Дорожные работы завершаются на набережной Макарова в Санкт-Петербурге. На завершающей стадии необходимо будет положить верхний слой асфальтобетонного покрытия, сделать асфальтирование велодорожек и провести работы по благоустройству.

Устройство участка набережной от Адмиральского проезда до перспективного моста в створе острова Серный находится на завершающем этапе строительства, сообщает «ПолитЭксперт».

Строительство набережной Макарова считается одним из главных инфраструктурных объектов, реализуемых в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Набережная Макарова позволит создать непрерывное движение транспорта от аэропорта Пулково до стадиона «Санкт-Петербург Арена», а также постоянную связь между Васильевским островом и Петроградским районом. Кроме этого обновленная набережная позволит отдалить транзитные потоки с территории острова.