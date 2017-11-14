Первые плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году

Санкт-Петербург, 14 ноября. Первые плавучие гостиницы начнут функционировать в Петербурге уже в 2018 году. Об этом журналистам заявил во вторник руководитель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

Речь идет о реализации пятилетней государственной программы по развитию туризма в Санкт-Петербурге, на которую будет выделено около 4,3 миллиарда рублей.

«Сейчас три участка водной акватории Невы и Большой Невки выделены инвестору для реализации проекта. Инвестором уже на 90% завершено строительство первой гостиницы, планируем в мае ее запустить на Выборгской набережной», — отметил Мушкарев.

Как передает издание «inforeactor.ru», в 2018 году петербургские полицейские также начнут изучать иностранные языки.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Крыму разработали стратегию по развитию туристической отрасли в регионе.