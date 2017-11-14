Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Следователи Оренбурга проверяют сообщение о падении женщины из автобуса
Общество
Первые плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Первые плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году

    15:48  14 Ноября 2017
    51

    Первые плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Первые плавучие гостиницы начнут функционировать в Петербурге уже в 2018 году. Об этом журналистам заявил во вторник руководитель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев.

    Речь идет о реализации пятилетней государственной программы по развитию туризма в Санкт-Петербурге, на которую будет выделено около 4,3 миллиарда рублей.

    «Сейчас три участка водной акватории Невы и Большой Невки выделены инвестору для реализации проекта. Инвестором уже на 90% завершено строительство первой гостиницы, планируем в мае ее запустить на Выборгской набережной», — отметил Мушкарев.

    Как передает издание «inforeactor.ru», в 2018 году петербургские полицейские также начнут изучать иностранные языки.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Крыму разработали стратегию по развитию туристической отрасли в регионе.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #петербург #туризм
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        2827
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        3294
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        1173
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        2564