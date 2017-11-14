МЧС Петербурга предупредило о сложных дорожных условиях 15 ноября

Санкт-Петербург, 14 ноября. На дорогах Петербурга утром 15 ноября ожидается гололедица. Об этом информирует городское управление МЧС, ссылаясь на синоптиков Петербурга.

Ночью и утром 15 ноября в Петербурге пройдет дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус одного до плюс одного градуса, а днем не преодолеет отметку в три градуса. В связи с этим водителей Петербурга просят быть особенно внимательными — соблюдать скоростной режим и дистанцию, не допускать резких перестроений и других небезопасных маневров.

Отметим, эта зима пока не балует петербуржцев обилием снега и минусовыми температурами. Главный городской синоптик Александр Колесов опубликовал фотографии годичной давности, отметив, что ровно год назад горнолыжные курорты под Петербургом уже вовсю работали.

Напомним, ранее Колесов заявлял, что устойчивую минусовую температуру в Петербурге в этом году стоит ожидать только в конце ноября.