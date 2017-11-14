Названа дата закрытия навигации по рекам и каналам Петербурга

Санкт-Петербург, 14 ноября. Навигация по рекам и каналам Петербурга закроется 16 ноября, сообщили в городском комитете по транспорту.

У желающих полюбоваться Северной столицей с воды осталось всего два дня. Как стало известно, 16 ноября в городе закрывается навигация по рекам и каналам.

В городском комитете отметили, что будет прекращено движение судов по Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Неве. В соответствии с распоряжением Росморречфлота с полуночи также прекратится навигация по каналу Грибоедова, реке Екатерингофке, Пряжке, Мойке, Фонтанке, Кронверкскому проливу и другим «водным артериям» города, передает «Инфореактор».