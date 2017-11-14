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Названа дата закрытия навигации по рекам и каналам Петербурга
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    Названа дата закрытия навигации по рекам и каналам Петербурга

    15:16  14 Ноября 2017
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    Названа дата закрытия навигации по рекам и каналам Петербурга

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Навигация по рекам и каналам Петербурга закроется 16 ноября, сообщили в городском комитете по транспорту.

    У желающих полюбоваться Северной столицей с воды осталось всего два дня. Как стало известно, 16 ноября в городе закрывается навигация по рекам и каналам.

    Названа дата закрытия навигации по рекам и каналам Петербурга

    В городском комитете отметили, что будет прекращено движение судов по Неве, Большой Невке, Средней Невке и Малой Неве. В соответствии с распоряжением Росморречфлота с полуночи также прекратится навигация по каналу Грибоедова, реке Екатерингофке, Пряжке, Мойке, Фонтанке, Кронверкскому проливу и другим «водным артериям» города, передает «Инфореактор».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #петербург #навигация #закрытие #каналы #реки
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