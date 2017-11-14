Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет снег

Санкт-Петербург, 14 ноября. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал когда в Северной столице выпадет снег.

По его словам, зима придет после 19 ноября. «В начале следующей недели установится морозная погода, Выпадет снег и даже образуется снежный покров. Но сколько будет снега — пока неизвестно», — уточнил эксперт в комментарии газете «Комсомольская правда в Петербурге».

Он уточнил, что пролежать снег может около десяти дней, но потом, скорее всего, все растает. По словам синоптика, снег может пролежать неделю, а то и десять дней. Колесов также отметил, что пока сильных метелей в прогнозе нет. Всю эту неделю в Петербурге температура воздуха будет держаться держаться чуть выше нуля.