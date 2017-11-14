Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Индия разблокировала доступ к соцсети «ВКонтакте»
Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет снег
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет снег

    13:16  14 Ноября 2017
    129

    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда в городе выпадет снег

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Главный синоптик города Александр Колесов рассказал когда в Северной столице выпадет снег.

    По его словам, зима придет после 19 ноября. «В начале следующей недели установится морозная погода, Выпадет снег и даже образуется снежный покров. Но сколько будет снега — пока неизвестно», — уточнил эксперт в комментарии газете «Комсомольская правда в Петербурге». 

    Он уточнил, что пролежать снег может около десяти дней, но потом, скорее всего, все растает. По словам синоптика, снег может пролежать неделю, а то и десять дней. Колесов также отметил, что пока сильных метелей в прогнозе нет. Всю эту неделю в Петербурге температура воздуха будет держаться держаться чуть выше нуля.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкт-петербург #снег #зима
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        Сирия: коалиция пыталась помешать ударам ВКС РФ по террористам ИГ в Абу-Кемале

        13:00   14 Ноября 2017
        1553
        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        Будущий президент Украины — донбасским пенсионерам: «Вы не наши клиенты!»

        12:30   14 Ноября 2017
        1864
        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        Сурков рассказал о поправках США в проект резолюции Совбеза ООН по Донбассу

        10:57   14 Ноября 2017
        863
        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        В Госдуме жестко ответили на обвинения Терезы Мэй в адрес России

        9:59   14 Ноября 2017
        1702