В Смольном рассказали, как Петербург встретит Новый год

Москва, 14 ноября. В новогоднюю ночь метро и наземный транспорт в Петербурге будут работать круглосуточно. Режим работы транспорта был озвучен на заседании правительства города во вторник.

По словам главы комитета по культуре Константина Сухенко, 31 декабря с 21.00 будет ограничено движение автомобилей по Невскому проспекту, так как он станет пешеходным. Праздничные мероприятия начнутся в 23.00, а в 3.00 1 января в акватории Невы запустят фейерверк. Петербуржцев и гостей ждут караоке со звездами, танцы со звездами и битва хоров. Программа завершится в 4.00.

Уехать из центра Петербурга горожане и гости Северной столицы смогут, воспользовавшись метро и наземным транспортом.

Напомним, ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице выпадет снег.