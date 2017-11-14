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В Смольном рассказали, как Петербург встретит Новый год
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    В Смольном рассказали, как Петербург встретит Новый год

    14:12  14 Ноября 2017
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    В Смольном рассказали, как Петербург встретит Новый год

    Москва, 14 ноября. В новогоднюю ночь метро и наземный транспорт в Петербурге будут работать круглосуточно. Режим работы транспорта был озвучен на заседании правительства города во вторник.

    По словам главы комитета по культуре Константина Сухенко, 31 декабря с 21.00 будет ограничено движение автомобилей по Невскому проспекту, так как он станет пешеходным. Праздничные мероприятия начнутся в 23.00, а в 3.00 1 января в акватории Невы запустят фейерверк. Петербуржцев и гостей ждут караоке со звездами, танцы со звездами и битва хоров. Программа завершится в 4.00.

    Уехать из центра Петербурга горожане и гости Северной столицы смогут, воспользовавшись метро и наземным транспортом.

    В Смольном рассказали, как Петербург встретит Новый год

    Напомним, ранее главный синоптик города Александр Колесов рассказал, когда в Северной столице выпадет снег.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #новый год
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