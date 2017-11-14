Священник из Петербурга осужден в Белоруссии за сутенерство

Минск, 14 ноября. В Белоруссии российского священника признали виновным в организации проституции. По решению суда ближайшие пять с половиной лет он проведет в колонии усиленного режима, кроме того, все его имущество будет конфисковано.

Приговор в отношении 39-летнего отца Николая (Николая Киреева) вынес суд Железнодорожного района Витебска. По данным следствия, житель Ленобласти, находясь на территории Витебска, «путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Петербург для занятия проституцией двух местных жительниц». Вместе с женщинами его задержали в августе в тот момент, когда они садились в автобус.

Кроме того, в СК по Белоруссии подчеркули, что Киреев вербовал «живой товар» в Гомеле, сообщает «Интерфакс».