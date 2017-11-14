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Пенсионерку сбили насмерть на трамвайных путях в Петербурге
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    Пенсионерку сбили насмерть на трамвайных путях в Петербурге

    11:07  14 Ноября 2017
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    Пенсионерку сбили насмерть на трамвайных путях в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 ноября. В северной столице утром 14 ноября под колесами отечественной «Лады» погибла женщина. Речь идет о ДТП, произошедшем на трамвайных путях на Кондратьевском проспекте.

    Женщина пенсионного возраста погибла на трамвайных путях в Петербурге. Она переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода и водитель «Лады» вовремя не сумел среагировать. По словам очевидцев, в этом районе промзона, поэтому водители ездят на высокой скорости.

    Прибывшие на место инцидента медики скорой помощи не смогли спасти пострадавшую, она скончалась на месте, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге». Ранее сообщалось о приостановке работы универсама «Народный» в северной столице. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #дтп #петербург
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