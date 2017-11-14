Универсам «Народный» в Петербурге закрыли на три месяца по решению суда

Санкт-Петербург, 14 ноября. Суд Петербурга приостановил деятельность универсама «Народный» после возбуждения уголовного дела в связи с отравлением 37 сотрудников.

Правоохранительные органы северной столицы возбудили уголовное дело о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Согласно материалам Красногвардейского суда, региональный Роспотребнадзор предоставил данные об административных правонарушениях нескольких компаний Петербурга, которые осуществляют поставку продуктов в «Народный».

Деятельность юрлиц ограничивается на 90 дней. Однако, как сообщает «Комсомольская правда — в Петербурге», универсам продолжает работу. В «Народном» происходящее считают попыткой вытеснить конкурентов с рынка, отмечая, что все товары сертифицированы.