Дама с собачкой, ударившая ребенка, предстанет перед судом Петербурга

Санкт-Петербург, 14 ноября. Хозяйка карликового пинчера, ударившая ребенка на детской площадке Петроградского района Петербурга, отправится под суд. Прокуратура утвердила соответствующее обвинительное заключение.

Как считает следствие, в сентябре женщина, пришедшая на детскую площадку к дому № 5 по Дивенской улице с ребенком и собакой, повздорила с другой молодой мамой. Той не понравилось присутствие на площадке животного, уточняет «Комсомольская правда в Петербурге». В ответ на замечания хозяйка собаки сначала ударила женщину, а затем и с разбегу пнула ее трехлетнего сына.

Женщина не унялась, даже когда на детской площадке появился сотрудник охранного предприятия. Нарушительница общественного порядка не только распылила газовый баллончик в лицо мужчине, но и направила газ на маму малыша.

Агрессивной даме предъявлены обвинения по двумя статья уголовного кодекса РФ — это побои из хулиганских побуждений, а также хулиганство с применением предмета, используемого как оружие, и сопротивление лицу, обеспечивающему охрану порядка.