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Дама с собачкой, ударившая ребенка, предстанет перед судом Петербурга
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    Дама с собачкой, ударившая ребенка, предстанет перед судом Петербурга

    10:20  14 Ноября 2017
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    Дама с собачкой, ударившая ребенка, предстанет перед судом Петербурга

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Хозяйка карликового пинчера, ударившая ребенка на детской площадке Петроградского района Петербурга, отправится под суд. Прокуратура утвердила соответствующее обвинительное заключение.  

    Как считает следствие, в сентябре женщина, пришедшая на детскую площадку к дому № 5 по Дивенской улице с ребенком и собакой, повздорила с другой молодой мамой. Той не понравилось присутствие на площадке животного, уточняет «Комсомольская правда в Петербурге». В ответ на замечания хозяйка собаки сначала ударила женщину, а затем и с разбегу пнула ее трехлетнего сына.   

    Женщина не унялась, даже когда на детской площадке появился сотрудник охранного предприятия. Нарушительница общественного порядка не только распылила газовый баллончик в лицо мужчине, но и направила газ на маму малыша.

    Агрессивной даме предъявлены обвинения по двумя статья уголовного кодекса РФ — это побои из хулиганских побуждений, а также хулиганство с применением предмета, используемого как оружие, и сопротивление лицу, обеспечивающему охрану порядка. 

    Автор: Федор Веснин
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    #петербург #ребенок #собака #женщина
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