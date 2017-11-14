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Украинцу в Ленобласти отрезала голову электричка
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    Украинцу в Ленобласти отрезала голову электричка

    10:15  14 Ноября 2017
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    Украинцу в Ленобласти отрезала голову электричка

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Электричка отрезала голову украинцу, который попал под колеса состава в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

    Трагедия произошла на перегоне Ладожский вокзал (Петербург)-Бабаево. Машинист увидел человека на рельсах, но не успел остановить поезд. В результате состав наехал на незнакомца и отрезал ему голову. Погибший оказался гражданином Украины.

    Украинцу в Ленобласти отрезала голову электричка

    Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана изнасиловал водителя такси в поселке Стрельна в Петербурге. Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по приметам и заявлению потерпевшей девушки.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #труп #поезд #электричка #украинец #голова
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