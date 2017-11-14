Украинцу в Ленобласти отрезала голову электричка

Санкт-Петербург, 14 ноября. Электричка отрезала голову украинцу, который попал под колеса состава в Ленинградской области, сообщили источники Федерального агентства новостей в правоохранительных органах региона.

Трагедия произошла на перегоне Ладожский вокзал (Петербург)-Бабаево. Машинист увидел человека на рельсах, но не успел остановить поезд. В результате состав наехал на незнакомца и отрезал ему голову. Погибший оказался гражданином Украины.

Ранее стало известно, что гражданин Узбекистана изнасиловал водителя такси в поселке Стрельна в Петербурге. Уточнялось, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по приметам и заявлению потерпевшей девушки.