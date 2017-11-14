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Офисы банка «Советский» в Петербурге эвакуировали из-за электронного письма с Украины
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    Офисы банка «Советский» в Петербурге эвакуировали из-за электронного письма с Украины

    9:19  14 Ноября 2017
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    Офисы банка «Советский» в Петербурге эвакуировали из-за электронного письма с Украины

    Санкт-Петербург, 14 ноября. В Петербурге из-за сообщения о бомбе, присланного с украинского домена, эвакуировали офисы банка «Советский».

    Как стало известно ФАН, накануне в дежурную часть ГУ МВД позвонила начальник офиса филиала АО банка «Советский». По ее словам, накануне на электронную почту указанного банка поступило сообщение с украинской электронной почты о нахождении взрывного устройства в одном из офисов филиалов банка «Советский», расположенных на территории районов Петербурга – Василеостровского, Выборгского, Фрунзенского, Московского, Колпинского, Адмиралтейского, Калининского, Кировского, Невского, Приморского, Центрального и Гатчинского района Ленобласти. В результате была проведена эвакуация. Всего было эвакуировано 88 человек и задействовано 75 сотрудников полиции.

    Проведенным осмотром взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 207 УК РФ.

    Как сообщало агентство URA.RU, ранее в Екатеринбурге из резиденции губернатора Свердловской области было эвакуировано более ста человек. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #петербург #эвакуация
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