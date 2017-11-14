Гражданин Узбекистана изнасиловал таксиста в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Гражданин Узбекистана изнасиловал водителя такси в поселке Стрельна в Петербурге.

По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник, 13 ноября, в 02.00 в поселке Стрельна в частном доме, расположенном по Тракторному переулку, неработающий гражданин Узбекистана 1984 года рождения, применив физическую силу, изнасиловал девушку-таксиста 1982 года рождения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по приметам и заявлению потерпевшей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Напомним, накануне стало известно, что мануального терапевта подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Ленинградской области.