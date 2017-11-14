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Гражданин Узбекистана изнасиловал таксиста в Петербурге
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    Гражданин Узбекистана изнасиловал таксиста в Петербурге

    9:04  14 Ноября 2017
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    Гражданин Узбекистана изнасиловал таксиста в Петербурге

    Санкт-Петербург, 14 ноября. Гражданин Узбекистана изнасиловал водителя такси в поселке Стрельна в Петербурге. 

    По информации Федерального агентства новостей, в минувший понедельник, 13 ноября, в 02.00 в поселке Стрельна в частном доме, расположенном по Тракторному переулку, неработающий гражданин Узбекистана 1984 года рождения, применив физическую силу, изнасиловал девушку-таксиста 1982 года рождения. 

    Гражданин Узбекистана изнасиловал таксиста в Петербурге

    Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника по приметам и заявлению потерпевшей.

    В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. 

    Напомним, накануне стало известно, что мануального терапевта подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Ленинградской области.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #петербург #изнасилование #такси
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