Полтавченко предложил наказывать подростков за покупку алкоголя

Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести административную ответственность для подростков старше 16 лет за приобретение алкоголя.

Инициатива петербургского губернатора была озвучена в ходе межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти Петербурга. По мнению Полтавченко, одной из наиболее эффективных мер стала бы ответственность для подростков, которые покупают алкоголь.

По итогам мероприятия была утверждена программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге до 2020 года, пишет газета «Известия».