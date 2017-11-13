Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Иран объявил 14 ноября днем национального траура по жертвам землетрясения
Общество
Полтавченко предложил наказывать подростков за покупку алкоголя
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Полтавченко предложил наказывать подростков за покупку алкоголя

    23:55  13 Ноября 2017
    64

    Полтавченко предложил наказывать подростков за покупку алкоголя

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести административную ответственность для подростков старше 16 лет за приобретение алкоголя.

    Инициатива петербургского губернатора была озвучена в ходе межведомственного совещания руководителей правоохранительных органов и органов исполнительной власти Петербурга. По мнению Полтавченко, одной из наиболее эффективных мер стала бы ответственность для подростков, которые покупают алкоголь.

    По итогам мероприятия была утверждена программа по снижению уровня потребления алкоголя в Санкт-Петербурге до 2020 года, пишет газета «Известия».

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #алкоголь #петербург #полтавченко #подростки
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        Путин призвал наращивать усилия по долгосрочной стабилизации в Сирии

        21:46   13 Ноября 2017
        167
        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        Путин заявил о полном восстановлении отношений России и Турции

        17:24   13 Ноября 2017
        837
        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        В Совфеде объяснили вторжение украинского дрона попыткой втянуть Россию в войну

        14:41   13 Ноября 2017
        2312
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        1029