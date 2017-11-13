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Политика
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Общество
Актриса Александринского театра Вера Вельяминова скончалась на 92-м году жизни
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    Актриса Александринского театра Вера Вельяминова скончалась на 92-м году жизни

    21:25  13 Ноября 2017
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    Актриса Александринского театра Вера Вельяминова скончалась на 92-м году жизни

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Актриса Александринского театра Вера Вельяминова скончалась в Петербурге на 92-м году жизни.

    Как сообщает пресс-служба театра, ее первой ролью на большой сцене стала роль цыганки в спектакле «Живой труп» по пьесе Толстого. Впоследствии она сыграла Фрези Грант в «Бегущей по волнам» Александра Грина, Марию Тюдор в одноименной драме Виктора Гюго, Эвридику в трагедии Софокла «Антигона», Мачеху в «Первом бале Золушки»  и Василису Егоровну в «Капитанской дочке» Александра Пушкина.  

    «Красивый, сильный голос молодой актрисы, ее искреннее, вдохновенное исполнение, сценический темперамент и обаяние сразу же обратили на себя внимание. Вера Вельяминова сыграла на сцене Александринского театра более восьмидесяти разноплановых ролей», — говорится в сообщении.

    О дате и времени похорон Веры Вельяминовой будет объявлено позже.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #актриса #смерть #вера вельяминова #александринский театр
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