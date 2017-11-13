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Лицо не понравилось: сотрудники кинотеатра в Петербурге выгнали подростка-инвалида
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    Лицо не понравилось: сотрудники кинотеатра в Петербурге выгнали подростка-инвалида

    19:23  13 Ноября 2017
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    Лицо не понравилось: сотрудники кинотеатра в Петербурге выгнали подростка-инвалида

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Подростка в инвалидном кресле выгнали из кинотеатра в Петербурге. Как рассказала мама мальчика, 15-летний Артем с другом не прошли фейс-контроль, так как хозяину не понравилось его лицо.

    «Сотрудник заведения выгнал детей из кафе (мой сын имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигается на коляске) и объяснил им, что, если «хозяину заведения» не понравится чье-то лицо они вправе отказать в обслуживании», — написала мать подростка в соцсетях.

    Также сотрудник заведения пугал детей жалобой в прокуратуру, однако добиваться справедливости в ведомстве теперь намерена сама женщина. Она отметила, что подросток сделал аудиозапись разговора с сотрудником кинотеатра.
     

    Лицо не понравилось: сотрудники кинотеатра в Петербурге выгнали подростка-инвалида

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #петербург #подросток #кинотеатр #инвалид
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