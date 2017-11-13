Лицо не понравилось: сотрудники кинотеатра в Петербурге выгнали подростка-инвалида

Санкт-Петербург, 13 ноября. Подростка в инвалидном кресле выгнали из кинотеатра в Петербурге. Как рассказала мама мальчика, 15-летний Артем с другом не прошли фейс-контроль, так как хозяину не понравилось его лицо.

«Сотрудник заведения выгнал детей из кафе (мой сын имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом и передвигается на коляске) и объяснил им, что, если «хозяину заведения» не понравится чье-то лицо они вправе отказать в обслуживании», — написала мать подростка в соцсетях.

Также сотрудник заведения пугал детей жалобой в прокуратуру, однако добиваться справедливости в ведомстве теперь намерена сама женщина. Она отметила, что подросток сделал аудиозапись разговора с сотрудником кинотеатра.

