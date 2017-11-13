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Станцию метро «Владимирская» в центре Петербурга закроют почти на месяц
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    Станцию метро «Владимирская» в центре Петербурга закроют почти на месяц

    17:55  13 Ноября 2017  /обновлено: 17:57  13 Ноября 2017
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    Станцию метро «Владимирская» в центре Петербурга закроют почти на месяц

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Вестибюль станции метро «Владимирская» закроют в Петербурге на три недели. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена.

    Представители подземки уточнили, что закрытие связано с капитальным ремонтом эскалаторов. Он начнется 15 ноября и продлится до 6 декабря 2017 года. На время ремонта вестибюль закроют для входа и выхода.

    В пресс-службе уточнили, что пассажиры смогут воспользоваться вестибюлем станции «Достоевская», который в этот период будет работать ежедневно с 05.35 до 00.17 мск.

    Ранее на капитальный ремонт была закрыта станция метро «Лесная». Работы на ней начали в январе 2017 года, ожидается, что она снова откроется в середине декабря этого года.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #петербург #метро
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