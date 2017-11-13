Петербуржец получил срок за разжигание ненависти к украинцам в Сети

Санкт-Петербург, 13 ноября. Житель Петербурга получил год условно за публикацию в сообществе соцсети записи, разжигающей вражду к украинцам и унижающую достоинство представителей народов Средней Азии.

Петроградский районный суд посчитал доказанным, что житель Петербурга в августе 2014 года разместил в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» текст, целью которого было возбудить вражду и ненависть по национальному признаку. Оскорбительный пост, в частности, был направлен на украинцев и представителей народов Средней Азии.

Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Наказание считается условным, испытательный срок составит 1 год.



