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Петербуржец получил срок за разжигание ненависти к украинцам в Сети
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    Петербуржец получил срок за разжигание ненависти к украинцам в Сети

    16:02  13 Ноября 2017
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    Петербуржец получил срок за разжигание ненависти к украинцам в Сети

    Санкт-Петербург, 13 ноября. Житель Петербурга получил год условно за публикацию в сообществе соцсети записи, разжигающей вражду к украинцам и унижающую достоинство представителей народов Средней Азии. 

    Петроградский районный суд посчитал доказанным, что житель Петербурга в августе 2014 года разместил в одном из сообществ соцсети «ВКонтакте» текст, целью которого было возбудить вражду и ненависть по национальному признаку. Оскорбительный пост, в частности, был направлен на украинцев и представителей народов Средней Азии. 

    Суд назначил петербуржцу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Наказание считается условным, испытательный срок составит 1 год. 


     

    Автор: Владимир Багров
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    #соцсети #украинцы #вражда
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